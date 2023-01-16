"В 2022 году была проделана большая работа, по итогам которой нами были четко определены основные задачи на 2023 год. Первая из них – реализация мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По итогам конкурсов Ростуризма Татарстан получил поддержку по трем направлениям в рамках федеральных проектов повышения доступности турпродуктов и развития туристической инфраструктуры", — рассказал он во время выступления на совместной коллегии Госкомитета по туризму и комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

По словам Иванова, благодаря этому в 2023 году в республике будут реализованы три проекта на общую сумму 682,8 млн рублей, из которых 561,2 и 131,6 млн рублей – из средств федерального и республиканского бюджета соответственно.

Он уточнил, что первый проект направлен на создание и развитие пляжных зон на берегах Волги, Камы, малых рек и озер. На него планируется потратить 177,5 млн рублей.

"За счет федерального и регионального бюджетов предприниматели могут получить средства на создание пляжных зон. Мы планируем поддержать минимум 18 проектов", — добавил Иванов.

Как отметили в Госкомитете, второй проект касается создания туристического кода центра города. 465,1 млн рублей планируется потратить на благоустройство Казани и Елабуги.

Третье мероприятие федерального проекта – это проведение фестиваля музыки и новых медиа "СоТворение" в Казани. На его реализацию будет направлено 50,2 млн рублей.

"Также в 2023 году мы планируем активно заниматься подготовкой новых заявок по мероприятиям нацпроекта, чтобы максимально привлечь в республику федеральные средства. Вторая задача – привлечь инвестиции в гостиничную и туристическую инфраструктуру с акцентом на туркластер "Лаишево", рекреационные зоны, а также создание инвестиционных лотов на берегах Волги и Камы. Завершить разработку концепции туристской территории "Лаишево" мы планируем в этом году", — сказал Иванов.

По данным Госкомитета, к 2030 году номерной фонд туркластера должен составлять 785 единиц, а общий турпоток в "Лаишево" — 540 тыс. человек в год.

Туристический кластер "Лаишево" с инфраструктурой для всесезонного отдыха создается в 60 км от Казани на берегу Камы.