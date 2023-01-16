"Реновация коснется в первую очередь отельной инфраструктуры: точек питания, бассейнов, 6 конференц-залов, которые смогут обеспечить потребности небольших групп деловых туристов, спа и фитнес центра. Среди новинок – появление многофункционального конференц-зала на 450 посадочных мест. Специально для организаторов деловых мероприятий разработана программа лояльности, которая дает возможность накапливать баллы и обменивать их на бонусные ночи", — сообщили в компании.

Кроме того, в отеле появится санаторно-курортное направление – в медицинском и спа-центрах постояльцам предложат услуги лечения и оздоровления.

"Особый упор в рамках реновации сделан на создание инфраструктуры для всесезонного семейного отдыха. На территории отеля откроется множество аттракционов и площадок, появятся детские клубы с мастер-классами, изучением иностранных языков. Также в летний период заработает оборудованный галечный пляж с множеством развлечений для гостей разного возраста и интересов", — добавили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба компании "Мантера"

Там подчеркнули, что после реновации отель перейдет на новую систему продаж, включающую сотрудничество с туроператорами и агентствами и прямые продажи через собственную систему бронирования на официальном сайте отеля sochi-park-hotel.online.

"В партнерскую сеть уже вошел ряд крупных туроператоров, и контрактинг продолжается", — подчеркнули в компании.

Отель "Сочи Парк" несколько лет находился под управлением туроператора "Библио-Глобус", и с истечением договора аренды перешел под управление группы компаний "Мантера", которая займется его развитием. Как ожидают в компании, планируемые структурные преобразования и круглогодичный формат работы позволят обеспечить загрузку в сезон до 95%.

"Сочи Парк Отель" расположен в Имеритинской низменности. Отель соответствует категории 3* и предлагает 2880 номеров категорий от "стандарт" до "супериор люкс".