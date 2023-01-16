"За рубеж в 2022 году выехали более 9 млн путешественников, и это на 20% больше, чем в 2021 году. Но это по-прежнему гораздо меньше, чем в 2019 году, когда их было 19 млн человек. Лидеры туристических направлений не изменились", — сказал он, выступая на совместной коллегии Госкомитета по туризму и комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

Уманский напомнил, что среди лидеров зарубежного туризма — в первую очередь, Турция, которую посетили более 5 млн человек, Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд.

"В ближайшее время мы рассчитываем, что продолжится восстановление международного туризма, в первую очередь за счет увеличения рейсов российских авиакомпаний, которые проводят работу по выкупу в собственность у лизингодержателей самолетного парка, который не имеет ограничений на полеты за рубеж. Предполагается, что число поездок будет расти и в направлении уже популярных стран, и новых – таких, как Иран или Ливан", — сказал глава РСТ.

Он напомнил, что в самом сложном положении остается въездной туризм, приносивший России до пандемии свыше $15 млрд ежегодно.

"Сегодня он далек от допандемийных значений. В 2022 году, по оценкам РСТ, организованный турпоток в Россию снизился на 99% и составил 180 тыс. визитов, при том, что в лучшие годы он превышал 3,5 млн человек в год. Мы с нетерпением ждем решения вопроса по электронным визам, который поднимался на Госсовете с президентом", — добавил эксперт.