"В 2022 году туристический поток в Татарстан прогнозируется 3,7 млн человек. Это на 12% больше показателя 2021 года", — сказал Иванов, выступая на совместной коллегии Госкомитета по туризму и комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

Он также отметил, что объем платных услуг в сфере туризма с учетом смежных услуг за 2022 год по прогнозным показателям составит 39,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2021 году.

"Выполнить все задачи, стоящие перед нами было бы невозможным без активной работы участников туристической отрасли республики: предпринимателей и инвесторов, туроператоров и экскурсоводов, отелей и ресторанов, профильных вузов и санаториев, музеев и музеев-заповедников и организаторов событийных мероприятий", — добавил Иванов.