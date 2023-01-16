"В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии считаю недопустимым. Рекомендую всем воздержаться от поездок за рубеж и посвятить свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается, в том числе наших земляков, которые выполняют свой долг в специальной военной операции", — сказал он на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

В пресс-службе законодательного собрания региона "Интерфаксу" уточнили, что поводом для заявления Кувшинникова стала ситуация с депутатом регионального парламента Денисом Долженко, который в новогодние каникулы выложил в своей соцсети фото с отдыха в Дубае. Глава региона и спикер ЗСО Андрей Луценко на своих страницах в соцсетях осудили поведение Долженко, которое сочли вызывающим.

Как сообщалось, 10 января президиум Генсовета "Единой России" принял решение об исключении депутата Долженко из числа своих сторонников в связи с тем, что он "совершил дискредитирующие партию действия". Фракции "Единой России" в Вологодском заксобрании было рекомендовано принять решение об освобождении Долженко от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности, а также исключить его из фракции.