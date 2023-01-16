"Всего в 2022 году поездами "Таврия" перевезено 3,855 млн человек. Это на 85% больше, чем год назад (2,084 млн человек)", — говорится в сообщении ГСЭ в телеграм-канале.

В пресс-службе отметили, что число пассажиров в организованных детских группах выросло в четыре раза — с 20 тыс. в 2021 году до 84 тыс. в 2022 году.

Также сообщается, что за новогодние праздники, которые компания считает с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года, поезда "Таврия" перевезли 288,5 тыс. человек против 150,7 тыс. за предыдущий аналогичный период (рост на 91%).

По данным местных властей, туристический поток на полуостров этим летом снизился на 19% по сравнению с летом 2021 года — до 4,2 млн человек. В целом за январь-август в Крыму отдохнули почти 5,3 млн человек.