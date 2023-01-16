"Очень востребованы этнодеревни, где гости республики с большим интересом учатся доить коров, делать осетинский сыр, печь знаменитые осетинские пироги, варить осетинское пиво, собирать горный мед на пасеках, ловить форель в горных бурных реках", — рассказал Дзарахохов.

По его словам, в 2023 году также планируется продолжить развитие промышленного туризма, подразумевающего экскурсии на промышленные предприятия и предприятия агропромышленных холдингов.

Кроме того, все большую популярность в республике приобретает гастрономический туризм — поездки с целью познакомиться с национальной кухней.

"Многие гиды с привлечением в процесс фермеров и сельских жителей стали организовывать тематические гастротуры. Этот вид туризма вызвал большой интерес у российских путешественников", — отметил Дзарахохов.

По его словам, также остаются актуальными горнолыжный отдых и экстремальный туризм, альпинизм, скалолазание, пешие, конные, джиппинг-туры.

Кроме того, в связи с празднованием 1100-летия Крещения Осетии новый импульс получили паломнические туры.

"В Осетии большой ресурс разных типов лечебных минеральных вод. Это имеет определяющее значение для развития такого туристско-рекреационного направления как бальнеологический туризм", — добавил Дзарахохов.

Он добавил, что новую волну популярности получил культурно-познавательный, или экскурсионный туризм.