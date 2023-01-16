Полеты из международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Толмачево" и обратно будут выполняться два раза в неделю.

"После Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга Новосибирск — четвертый город России, куда Fly Arna будет выполнять прямые рейсы. Это востребованное направление. В 2023 году мы продолжим расширять географию полетов", — сказала пресс-секретарь авиакомпании Гаяне Антонян.

Fly Arna — совместное предприятие Армянского государственного фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia. Бюджетная авиакомпания создана в июле 2021 года, начала полеты весной 2022 года, осуществляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" (с 21 января планируются также полеты в "Шереметьево"), в Петербург, Сочи, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх.