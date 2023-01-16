Выступая на совместной коллегии Госкомитета по туризму и комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана, он отметил, что в последние годы туристская отрасль республики активно растет по большинству показателей.

"Татарстан — один из лидеров России по турпотоку, занимает пятое место после столичных агломераций, Крыма и Краснодарского края. За последний год турпоток вырос на 12%, а если посмотреть с 2017 года, то рост почти 40%. И мы понимаем, что наши приоритеты и приоритеты республики должны синхронизироваться, потому что наш приоритет сегодня – расширение предложения, рост номерного фонда и решение инфраструктурных вопросов. Аналогичные приоритеты актуальны и для республики Татарстан", — сказал Вахруков.

Он подчеркнул, что из-за роста турпотока республика может столкнуться с дефицитом мест для размещения туристов.

"Мы видим, что с такой динамикой роста турпотока в среднесрочной перспективе республика может столкнуться с недостатком гостиниц. Загрузка уже выше средней по России. Татарстан – один из лидеров по годовой загрузке средств размещения. Поэтом первоочередная задача – стимулирование инвесторов вкладывать в средства размещения, в строительство новых гостиниц. За последние три года в республике открыто 6 новых гостиниц с номерным фондом порядка 500 номеров", — добавил замминистра.

Вахруков добавил, что 18 проектов реализуется в Татарстане в рамках программы создания модульных отелей. Их реализация позволит разместить дополнительно 80 тыс. человек в год.

"Активно взаимодействует республика с корпорацией "Туризм.РФ" в части всесезонного курорта "Лаишево". Ожидаем дополнительный турпоток, когда этот проект запустится на полную мощность, в 550 тыс. человек в год. Все это очень серьезные цифры, и мы уверены, что республика внесет значимый вклад в достижение целей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" – увеличение количества туристических поездок и номерного фонда", — подытожил он.

В то же время председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов заметил, что в последнее время республика столкнулась с замедлением темпов создания новых отелей.

"На данный момент темпы строительства новых гостиниц сильно замедлились. В прошлом году было введено всего три объекта. Большой объем инвестиций, а также длительный период окупаемости делают строительство гостиниц менее привлекательным для новых инвестиций по сравнению с другими видами бизнесами. Здесь нам нужно найти механизмы, которые стимулировали бы инвесторов вкладывать средства в строительство новых гостиниц с целью сохранения роста турпотока", — сказал он в своем докладе о развитии туризма в Татарстане.

Туристический кластер "Лаишево" с инфраструктурой для всесезонного отдыха создается в 60 км от Казани на берегу Камы.