Средства, по его словам, были направлены на реализацию проектов по строительству модульных не капитальных средств размещения или мини гостиниц, а также проектов благоустройства объектов показа и развитие системы туристской навигации в республике.

"Также средства направили на проект по установке дорожных и уличных указателей, указателей к объектам туристского показа, системы ориентирования в общественном транспорте", — сказал Дзарахохов.

Он добавил, что в 2023 году продолжится реализация инвестпроекта всесезонный тематический парк "Алания парк", будут запущены в эксплуатацию канатная дорога, колесо обозрения и ряд других.

Как сообщалось, строительство тематического "Алания-парка" вблизи Владикавказа (Северная Осетия) планируется завершить в 2026 году. Проект планируется реализовать в два этапа. В 2024 году заработает северный склон, в 2026 году — южный склон и парк аттракционов. В рамках проекта планируется создать более 350 рабочих мест. Общий объем финансирования — 3,2 млрд рублей.

Объект станет самым крупным всесезонным тематическим парком в Северо-Кавказском федеральном округе. Предполагается создание развлекательных комплексов с широким набором рекреационных и культурно-досуговых услуг, среди них — подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиницы, ресторан, кафе, маршруты для катания на горных велосипедах. На южном склоне предполагается строительство тематического семейного парка с аттракционами.