Непосредственно собор посетило почти 20 тыс. гостей, многие из которых стали участниками разнообразных программ и слушателями различных концертов. Неординарные программы, в которых орган звучал в сочетании с другими инструментами и голосом, а классическая музыка — с классикой рока, можно было услышать каждый день, говорится в пресс-релизе.

Так, только 31 декабря в соборе состоялось четыре концерта, побывать на которых удалось 2327 слушателям. Эти сведения вошли в статистику прошлого года, в течение которого в соборе был проведен 871 концерт, а общее количество посетителей составило 422 тыс. 978 человек.

Сохранить темп приема гостей в Кафедральном соборе удалось и после окончания новогодних каникул. Так, до 13 января здесь проходили "Декабристские вечера" — фестиваль, объединяющий музыку и поэзию, литературу, живопись и театр, отмечает пресс-служба.

Кафедральный собор был основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". Алтарная часть собора была место погребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году с внешней стороны северного нефа соборы был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен философ Иммануил Кант.

В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор полностью воссоздан в первозданном виде. Орган в соборе был воссоздан и смонтирован в 2006 году специалистами германской фирмы "Александр Шуке".

В соборе открыт музей Канта. Помимо этого в нем действуют православная и евангелическо-лютеранская часовни, создано два концертных зала. Собор стал настоящей жемчужиной в историческом прошлом Калининградской области.

В настоящее время на острове Канта кроме Кафедрального собора расположен парк Скульптуры. Его коллекция состоит примерно из 30 скульптур. Парк интересен своей коллекцией деревьев и кустарников, высаженных в советское время. Она насчитывает более 1030 экземпляров, происходящих из Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Монголии, Афганистана, Балкан.

В 2020 году провели реконструкцию и реновацию острова Канта, на которые было затрачено 182,5 млн рублей. Площадь, в границах которой проводилось благоустройство, составляет 7,85 гектара.

Остров Канта и сам собор стали местом паломничества туристов. Для его более широкой доступности власти планируют построить два пешеходных моста, который дополнять существующий — мост Медовый.