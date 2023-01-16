"2 млн туристов и экскурсантов посетили Алтайский край в 2022 году. Турпоток прошлого года в регион на 8% выше показателей 2021 года. Так, услугами санаториев, гостиниц и баз отдыха края в 2022 году крае воспользовалось на 70 тыс. человек больше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении.

Особой популярностью пользуются лечебно-оздоровительный, сельский, экологический, научно-познавательный, активный, событийный виды туризма, а также пляжный отдых на многочисленных соленых и пресных озерах Степного Алтая. Лидирующие позиции по туристско-экскурсионному потоку в регионе традиционно занимают Алтайский район и город-курорт Белокуриха. В число наиболее популярных у туристов территорий края также входят города Яровое, Барнаул, Бийск, Завьяловский, Романовский, Змеиногорский, Курьинский, Чарышский районы. Также спрос на отдых высок в ряде других территорий края.

В праздничные новогодние дни, по данным органов местного самоуправления, в Алтайском крае побывало около 60 тыс. туристов и экскурсантов. Лидерами по приему гостей в первые дни 2023 года стали Советский, Алтайский, Егорьевский районы, город-курорт Белокуриха и Барнаул.

Ведомство сообщает, что в наиболее популярных туристических местах востребованность отдыха в период новогодних праздников в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросла в среднем на 13%. При этом рост турпотока в Белокурихе оценивается на уровне 40%, в том числе, за счет роста числа размещенных (на 44%), увеличения числа экскурсантов и посетителей горнолыжных комплексов (на 41%).