"Увеличение количества туроператоров будет расширять турпоток и способствовать привлечению туристов", — сказал Дзарахохов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что росту турпотока в республику также поспособствует формирование имиджа республики с привлечением популярных блогеров и федеральных телеканалов, а также появление и развитие новых видов туризма.

"Появление и развитие новых видов туризма расширяет диапазон заинтересованных путешественников, то есть увеличивает общее число туристов. Развитие и обновление туристической инфраструктуры, а также улучшение обслуживания в индустрии гостеприимства будет способствовать повышению спроса к путешествиям в Северную Осетию", — заключил Дзарахохов.