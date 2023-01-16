"Мы уверены, что реконструкция железнодорожного вокзала Владимира, основанная на отношении к этому объекту как к памятнику архитектуры, может и должна стать предметом открытого архитектурного конкурса, который даст молодым (и не только!) архитекторам России шанс ярко проявить свой талант", — говорится в открытом письме директора Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизаветы Лихачевой и архитектора Сергея Чобана.

Помимо этого, они призвали органы по работе с архитектурным наследием России составить с привлечением экспертов полный список произведений архитектуры советского модернизма 1960-1980 годов. После этого объекты просят сделать предметом охраны как федеральные памятники.

Ранее в соцсетях сообщалось, что градозащитники обратились в Инспекцию госохраны с заявлением и потребовали признать здание Владимирского вокзала объектом культурного наследия. Они отмечали, что реконструкция нарушит исторический облик здания, лишит его витражей, отделки из белого мрамора и т.д. Материал, выбранный для реконструкции, исказит облик здания, т.к. отличается от натурального камня, которым сейчас отделан фасад, полагают активисты.

В пресс-службе ОАО "РЖД" "Интерфакс-Недвижимости" тогда сообщили, что проект реконструкции вокзала находится на согласовании у местных властей.

"Нахождение вокзала в историческом центре города Владимира было принято во внимание при подготовке проекта реконструкции", — уточнили в РЖД.

В пресс-службе администрации Владимира ответили, что проектное решение поручили доработать, в частности, сохранить потолки, полы и стены в первоначальной стилистике. При этом в пресс-службе уточнили, что разрешение на реконструкцию вокзала в инфосистеме обеспечения градостроительной деятельности отсутствует.