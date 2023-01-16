Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (Великобритания).

"Изохрония (регулярное повторение нот — ИФ) пластична и модулируется в зависимости от контекста: гиббоны более изохронны при дуэте, чем при пении соло", — говорится в публикации.

Исследователи отмечают, что белорукие гиббоны — одни из немногих приматов, помимо людей, умеющие петь.

"Песня приматов играет решающую роль в различных процессах (например, территориальная защита, оценка иерархии и партнерства, ухаживание, социальные связи, разделение эмоций). Таким образом, поющие приматы в целом могут представлять собой удобную животную модель для раскрытия происхождения и механизмов, формирующих эволюцию речи и музыкальности", — говорится в публикации.

Вокальное "творчество" гиббонов изучалось в заповеднике в Таиланде и одном из зоопарков Италии.

Всего исследователи сделали 215 записей песен 12 гиббонов и обнаружили признаки ритма в каждой из них. При этом, если песня исполнялась дуэтом самкой и самцом, ноты совпадали примерно в 16-18% случаев, что, по мнению ученых, не может быть случайностью.

Исследователи также обнаружили, что во время дуэтов самцы, как правило, пели больше, чем самки, и предположили наличие социальной роли ритма у обезьян.

Ученые полагают, что ритмические способности обезьян могли развиться как средство координации вокализмов между полами. В то же время до сих пор неизвестно, обладал ли последний общий предок приматов схожими способностями или они развивались независимо.