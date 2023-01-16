Во многих российских городах сегодня реконструируют стадионы, расширяют их площади, благоустраивают территорию. Один из таких объектов находится в Калининграде. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на работы по приспособлению к современному использованию стадиона "Балтика", говорится в пресс-релизе.

После того, как местный футбольный клуб перебазировался на стадион "Калининград", построенный в 2018 году к ЧМ по футболу, на "Балтике" проходят работы по благоустройству. Их планируют завершить в 2024 году. Главгосэкспертиза рассмотрела проект реконструкции фонтана с благоустройством территории, прилегающей к воротам "Балтики" со стороны проспекта Мира.

"Чаша нового фонтана на площади перед "Балтикой" будет представлять собой монолитное железобетонное сооружение прямоугольной формы с отделкой гранитными плитами. Площадь чаши — 498 кв. м. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство подземного сооружения насосной станции со щитом управления площадью 41,36 кв. м. Также планируются мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и работы по благоустройству территории: устройству зеленой зоны у касс стадиона и зоны отдыха у фонтана", — приводятся в сообщении слова главного эксперта проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константина Корсакова.

Проектную документацию подготовило ООО "Другая архитектура".

Несколько лет назад вокруг судьбы стадиона "Балтика" в общественном пространстве велись дискуссии. Общественники беспокоились, что большая территория в историческом центре Калининграда будет отдана под жилую застройку. В результате губернатор Антон Алиханов несколько раз официально заявлял, что стадион будет реконструирован, а территория благоустроена.

В 1892 году банкир Вальтер Симон на 6,83 гектара земли в Кёнигсберге построил спортивные площадки и подарил их городу. Позже здесь появился открытый стадион, который неоднократно перестраивался и расширялся. После войны, когда Кёнигсберг вошел в состав СССР и был переименован в Калининград, стадион стал базой местной футбольной команды. С 1958 года арена носит название "Балтика". Этот стадион — старейший на территории России и входит в число первых подобных сооружений, построенных в Европе. В наши дни он был признан объектом культурного наследия регионального значения.