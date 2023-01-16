"Стратегия сохранения аргали подготовлена по инициативе Всемирного фонда дикой природы в партнерстве со специалистами, которые много лет изучают и сохраняют алтайского горного барана на Алтае и в Туве. Стратегия объединяет опыт и дает план действий, которому будут следовать природоохранники. Стоит отметить, с 2014 года благодаря созданию Сайлюгемского нацпарка, усилению антибраконьерских рейдов, работе с населением группировка аргали только на Сайлюгемскм хребте существенно увеличилась до 2000-2500 особей в 2022 году", — приведены в сообщении слова старшего координатора проектов Всемирного фонда дикой природы Александра Карнаухова.

Алтайский горный баран занесен в Красную книгу РФ как "уязвимый" вид. В России аргали обитает в приграничных с Монголией районах в Республиках Алтай и Тува: на хребтах Сайлюгем, Чихачева, Монгун-Тайга, Цаган-Шибэту. Там расположены особо охраняемые природные территории: национальный парк "Сайлюгемский", заповедники "Алтайский" и "Убсунурская котловина", природный парк "Зона покоя плато Укок". Охота на аргали запрещена в стране с 1934 году, но браконьерская добыча ради мяса и рогов продолжается.

Аргали — мигрирующий вид, зимой горные бараны откочевывают в Монголию, где уровень снега ниже, а к лету возвращаются в Россию. Охрана таких видов невозможна без взаимодействия двух стран. В 2018 году Россия и Монголия подписали программу мониторинга алтайского горного барана (аргали) в трансграничной зоне.

Всемирный фонд дикой природы поддержит реализацию стратегии, которая предполагает учет численности и состояния популяции аргали, экопросветительские и антибраконьерские мероприятия. В конце марта при поддержке Фонда на базе Сайлюгемского нацпарка в Республике Алтай пройдет международное совещание по разработке плана действия по сохранению аргали, что является частью стратегии сохранения вида.