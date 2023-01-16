"У нашей пары индийских дикобразов самца Обсидиана и самки Гальки появился на свет детеныш! Новорожденному дали имя Уголек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у дикобразов родился мальчик, он появился на свет 24 декабря.

"Хотя малышу еще нет и месяца, он уже красуется своими небольшими иглами и пробует на зубок взрослую пищу. Кормиться материнским молоком дикобраз будет еще три — четыре месяца. Папа дикобраз очень внимателен к своему сынишке. Он защищает малыша и много времени уделяет своему подрастающему первенцу",- отмечает зоосад.

Понаблюдать за счастливым семейством можно на экспозиции в павильоне "Жирафы".