Лидером по этому показателю с большим отрывом стала Великобритания, откуда приехали почти 1,3 млн туристов. Турпоток из России в 3,5 раза ниже – 362,4 тыс. Третье место заняла Германия (219,6 тыс.). В топ-5 также вошли Польша (173,8 тыс.) и Нидерланды (107,1 тыс.).

Всего курорты Эгейского побережья Турции (Бодрум, Мармарис, Фетхие-Олюдениз, Даламан и другие) в январе-декабре 2022 года посетили 2,97 млн иностранных путешественников, это в 2,7 раза больше, чем в 2021 году.

Согласно статистике, чаще всего туристы прибывали через аэропорт Даламана – 1,55 млн прибытий, из которых 985,8 тыс. пришлись на английских и 185,3 тыс. – на российских туристов. На втором месте аэропорт Бодрум – 977,7 тыс. путешественников. Замыкает тройку лидеров порт Мармарис: морем в провинцию прибыло 97,8 тыс. гостей.