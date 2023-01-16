"Это на 7% больше, чем было в каникулы 2022 года", — отметили власти.

В гостиницах области оказалось занято около 85% номеров, что примерно на 15% больше прошлогодних цифр.

В правительстве связывают рост не только с развитием туристской инфраструктуры, но и с появлением новых интересных проектов. В частности, в регионе активно развивается экологический туризм.

"Так, национальный парк "Валдайский"... вошел в десятку наиболее посещаемых природных парков страны за (последние) годы", — говорится в сообщении.