Как сообщил замминистра в ходе заседание сессии Национального собрания (парламента) Армении в понедельник, предлагаемая инвестиционная программа рассчитана на ближайшие 5 лет.

"Речь идет о драмах (армянской национальной валюте — ИФ), эквивалентных $350 млн", — сказал он, говоря об объеме вложений в развитие аэропорта.

Замминистра добавил, что эти планы обсуждались в комитете по государственным инвестициям, есть определенные вопросы, которые следует изучить.

В 2022 году два армянских международных аэропорта — "Звартноц" и "Ширак" (в городе Гюмри) обслужили рекордные 3,7 млн пассажиров.

Из них 1 млн 458 тыс. 718 пассажиров были перевезены российскими авиакомпаниями, 916 тыс. 524 пассажира — армянскими, еще 1 млн 322 тыс. пассажиров — авиакомпаниями других стран, уточнил замминистра.

Аэропорты "Звартноц" и "Ширак" находятся в концессионном управлении ЗАО "Армения — Международные аэропорты", принадлежащего аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну.