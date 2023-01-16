"У нас порядка 87 тыс. человек отдохнули в период новогодних каникул. Это на 16% больше показателей аналогичного периода 2022 года", — сказал глава региона.

По данным правительства Мурманской области, наибольший турпоток пришелся на Хибины — Кировск и Апатиты приняли около 44 тыс. гостей.

Чибис добавил, что в Мурманске загрузка отелей составляла до 90%, а самым посещаемым объектом стал атомный ледокол-музей "Ленин". Кроме того, по официальным подсчетам, популярную среди туристов Териберку посетили 4,5 тыс. человек, а Мончегорск в период проведения фестиваля "Зимандра" — более 6 тыс. человек.

"Все это свидетельствует, что интерес к Мурманской области продолжает расти. И очень важно, что сами жители Заполярья, сейчас мы это видим, с удовольствием проводят выходные в разных уникальных уголках нашей области", — подчеркнул губернатор.

В декабре 2022 года председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев сообщал "Интерфаксу", что по итогам года турпоток может составить около 535 тыс. туристов — на 10% выше, чем годом ранее.

"Если говорить о новогодних каникулах, то смею предполагать, что они (показатели турпотока — ИФ) будут не меньше, чем в аналогичный период прошлого года (75 тыс. туристов — ИФ)", — отметил Елисеев.

Глава комитета подчеркивал, что на новогодние каникулы коллективные средства размещения и туробъекты региона фиксировали высокую загрузку.