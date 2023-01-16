Так, цикл юбилейных мероприятий откроет Выставочный зал "Смольный" в Петербурге: там с 17 января свою работу начнут экспозиции "Волховская застольная: война и песня" и стендовая выставка "Люди хотят знать" по "Блокадной книге" Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Музей-усадьба "Приютино" во Всеволожске 18 января ждет школьников на литературно-музыкальную композицию "Летчики — защитники Балтийского неба", посвященную авиаторам 21-го Истребительного авиационного полка, который в годы Великой Отечественной войны базировался в Приютино.

В доме-музее Николая Римского-Корсакова в Тихвине 22 января представят спектакль — литературную композицию "Девчонки 41-го" по мотивам произведения Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо".

Музей истории города Волхова проведет патриотическую акцию "900 дней стойкости и мужества" совместно с Волховским поисковым отрядом "Пересвет", ветеранами и бойцами Волховского отделения Росгвардии и учащимися городских школ.

"Поисковики представят новую выставку находок военных трофеев, собранную за 30 лет работы отряда "Пересвет", — говорится в сообщении.

В музее-крепости "Корела" в Приозерске с 18 по 20 января пройдут лекции, посвященные подвигу Ленинграда.

В музее "Астрача, 1941" в Бокситогорском районе с 18 по 31 января пройдет выставка детских работ "Гремит салют над Ленинградом". В Киришском музее, в музее истории города Шлиссельбурга, Копорской крепости и Музее истории города Волхова пройдут музейные занятия, классные часы и уроки.

Кроме того, с 17 по 31 января в рамках празднования 80-летия прорыва блокады в здании областного правительства состоится выставка архивных документов.

Экспозиция расскажет о жизни в блокадном кольце, судьбе ленинградских детей, помощи жителей области ленинградцам и Красной армии, возобновлении подачи электроэнергии в Ленинград с Волховской ГЭС и прорыве блокады в ходе операции "Искра".