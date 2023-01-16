"Этот год (2022-й — ИФ) стал для аэропорта Новый Уренгой знаковым по нескольким ключевым событиям. Во-первых, мы впервые в истории предприятия обслужили более миллиона пассажиров. Во-вторых, это, безусловно, открытие нового пассажирского терминала и начало его тестовой эксплуатации. В-третьих, мы полностью завершили реконструкцию аэродрома без прекращения работы", — отметил исполнительный директор аэропорта Роман Бочков, слова которого приводятся в сообщении.

В 2022 году полеты из Нового Уренгоя осуществлялись по 58 направлениям, из которых 35 — регулярные. Открылись прямые рейсы в Горно-Алтайск, Барнаул, Волгоград и Минеральные Воды. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи.

Новоуренгойский аэропорт сотрудничал с 49 авиаперевозчиками, в том числе с 10 на регулярной основе. Наибольшее число пассажиров перевезли "Ямал", S7, UTair и "Аэрофлот".

Как сообщалось, в самом конце 2022 года начал работать новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя. Его строительство в рамках концессии, а также реконструкцию аэродрома осуществляло ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в "Аэропорты регионов"). Объем инвестиций в реализацию проекта превысил 12 млрд рублей.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. По данным ЕГРЮЛ, 100% акций аэропорта принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. Аэропорт управляется УК "Аэропорты регионов".