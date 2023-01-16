Должность бизнес-омбудсмена Латышенко занимала с 2014 года.

Ранее должность министра туризма и молодежной политики занимал Антон Пятовский. В ноябре 2022 года он покинул пост, став заместителем председателя правительства Кузбасса.

Латышенко — выпускница Московского государственного университета коммерции (МГУК), с мая 2009 по март 2013 года была председателем общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству Кемеровской области; членом Совета по развитию предпринимательства в Кемерово.