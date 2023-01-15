"Информация о национальностях пассажиров: непальцы — 53, индийцы — 5, россияне — 4, ирландцы — 1, корейцы — 2, аргентинцы — 1, австралийцы — 1, французы — 1", — сообщает издание.

Самолет ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines (регистрационный номер 9N-ANC) разбился в воскресенье в Непале при подлете к международному аэропорту в городе Покхара, он выполнял рейс из Катманду. Всего на борту самолета находились 72 человека, среди которых 68 пассажиров.

По данным индийской прессы, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли.

Причины авиакатастрофы выясняются.