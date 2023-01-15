"Объявить с 15 января 2023 года на срок 30 календарных дней чрезвычайное положение в департаментах Пуно, Куско, Лима, Андауайлас, Апуримак и провинции Кальао. Порядок обеспечивает национальная полиция Перу при поддержке вооруженных сил", — говорится в декрете, опубликованном в газете El Peruano.

Кроме того, режим чрезвычайного положения введен в ряде районов в департаментах Мадре-де-Дьос и Мокегуа.

Этим же декретом сроком на 10 дней правительство Перу ввело ограничения на перемещение людей в департаменте Пуно с 20:00 до 4:00 местного времени.

Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки президента страны Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.