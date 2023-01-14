Таким образом, ограничения продлились 8 часов и закончились на 4 часа раньше запланированного срока.

Мост закрыли утром в субботу для проведения ремонтных работ на левых полосах автомобильной части Крымского моста (в направлении из Крыма в Краснодарский край) — надвижки второго нового пролета взамен ранее демонтированного, поврежденного при взрыве.

Во вторник мост закрывали для надвижки первого пролета.

Ранее пресс-служба Росавтодора сообщала, что в январе поочередно будет выполнена надвижка первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, для чего потребуется дважды вводить временные ограничения для движения автотранспорта. Еще два пролета планируют заменить в феврале.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.