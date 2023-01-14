Накануне сообщалось, что "Победа" не смогла добиться в Верховном суде отмены предписаний Ространснадзора о незаконности ее правил провоза ручной клади. Предписания были выданы по итогам проверки в 2021 году: ведомство сочло, что отдельные положения правил противоречат требованиям воздушного законодательства. Авиакомпании попыталась оспорить предписания в суде.

Изначально Арбитражный суд Москвы отказал "Победе" в удовлетворении заявления, но апелляция с решением не согласилась и отменила предписания Ространснадзора. Кассация же согласилась с решением суда первой инстанции и подтвердила законность предписаний. Судья Верховного суда Юрий Иваненко в свою очередь отказал в передаче жалобы авиакомпании на решения нижестоящих судов для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам.

Установление "Победой" максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей, перечисленных в федеральных авиационных правилах, уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, говорится в определении Верховного суда. Правила компании нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты, констатировал суд.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов (у "Победы" таких — почти 100%), авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого — ряд вещей из утвержденного правилами списка: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и пр. Сама же "Победа" установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. Такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737-800 на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них) — перевозка вещей сверх этих габаритов "небезопасна и противоречит действующему законодательству", заявляли в компании.

В 2018 году "Победа" судилась с Минтрансом, требуя признать федеральные правила частично незаконными, однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого "Победа" получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил.