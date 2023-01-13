"Прогулочный маршрут дружбы поколений — уже третий проект, который мы реализуем в городе Сергиев Посад благодаря победе в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений. Планируемая к благоустройству территория находится между бульваром Кузнецова и улицей Чайковского", — цитирует главу ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

По его словам, новая пешеходная зона станет продолжением благоустроенного в 2021 году бульвара и образует длинный прогулочный маршрут, который объединит несколько знаковых жилых районов города.

Работы стартуют в конце лета, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Маршрут дружбы поколений — тихая прогулочная зона для променада с небольшими площадками, зонами отдыха и арт-объектами по пути. Все новые точки притяжения распределены равномерно и рассчитаны на разнообразные запросы жителей.

Основной функцией проектируемой территории является транзит от крупных жилых комплексов к центру города. На транзит "нанизаны" различные зоны отдыха и экспозиции.

Работы будут вестись в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".