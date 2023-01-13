"Проект сделан, 1 млрд рублей (объем инвестиций — ИФ), закончим строительство нашего нового терминала (внутренних воздушных линий в аэропорту — ИФ), и будем договариваться с РЖД, чтобы они нам эту дорогу (для электричек — ИФ) построили", — сказал Владимиров.

По его словам, запуск электричек позволит приезжающим "комфортно уехать в любую точку Кавказских Минеральных Вод и Северного Кавказа".

В прошлом году глава Ставрополья сообщал, что рассматривается вопрос запуска аэроэкспресса к аэропорту "Минеральные Воды".

Ранее сообщалось, что в ноябре "Кредитинвест" объявило закупку для выполнения работ по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту Минвод. Начальная (максимальная) цена договора — 11,568 млрд рублей. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы по объекту. Подведение итогов — 3 февраля.

Будущий терминал внутренних авиалиний в аэропорту "Минеральные Воды" будет вводиться в эксплуатацию в два этапа, на первом его пропускная способность составит 1 тыс. пассажиров в час, а к 2034 году, по итогам расширения, она возрастет в 1,8 раза — до 1,8 тыс. пассажиров в час, сообщала Главгосэкспертиза России, выдавшая положительное заключение по проекту. Гендиректор аэропорта Роман Чуев сообщал журналистам, что будет построен современный аэровокзальный комплекс общей площадью до 30 тыс. кв. метров, с пятью телетрапами. Терминал, который сейчас используется для обслуживания внутренних и международных рейсов будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.