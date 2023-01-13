"Предварительно 17-19 млрд будет стоить (проект, включающий строительство нового аэровокзала внутренних линий — ИФ). Мы его (аэропорт — ИФ) хотим сделать 10-миллионником", — сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, востребованность воздушной гавани будет расти с учетом роста количества отдыхающих, приезжающих на Северный Кавказ.

"Девяносто процентов отдыхающих приезжают к нам через главные ворота Северного Кавказа — Минеральные Воды, отсюда очень быстро уехать в Архыз, на Домбай, в Приэльбрусье. Если все будет хорошо, в июле начнем строить новый хаб в Минводах", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек.

В ноябре ООО "Кредитинвест" (оператор международного аэропорта "Минеральные Воды", Ставропольский край) объявило закупку для выполнения работ по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту Минвод. Начальная (максимальная) цена договора — 11,568 млрд рублей. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы по объекту. Подведение итогов — 3 февраля.

Будущий терминал внутренних авиалиний в аэропорту "Минеральные Воды" будет вводиться в эксплуатацию в два этапа, на первом его пропускная способность составит 1 тыс. пассажиров в час, а к 2034 году по итогам расширения она возрастет в 1,8 раза — до 1,8 тыс. пассажиров в час, сообщала Главгосэкспертиза России, выдавшая положительное заключение по проекту. Гендиректор аэропорта Роман Чуев сообщал журналистам, что будет построен современный аэровокзальный комплекс общей площадью до 30 тыс. кв. метров, с пятью телетрапами. Терминал, который сейчас используется для обслуживания внутренних и международных рейсов, будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.