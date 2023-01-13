Годом ранее, в 2021 году, зарубежный туризм подорожал на 2,64%.

При этом в декабре 2022 года наблюдалось снижение цен на услуги зарубежного туризма относительно ноября на 6,39%. Более всего снизились цены на поездки в Египет — на 12,9%, отдельные страны Средиземноморья — на 8,5%, ОАЭ — на 8,0%, Турцию — на 5,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 4,9%, Белоруссию — на 3,9%, отдельные страны Южной Азии — на 3,7%, Ближнего Востока и Средней Азии — на 1,7%.

В то же время цены на поездки в страны Закавказья в декабре увеличились на 0,4%, отмечает Росстат.