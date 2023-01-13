Модернизацию транспортной инфраструктуры и скоординированное развитие системы пассажирских перевозок с учетом улучшения доступности приоритетных туристских территорий, включая авиаперевозки, обсуждали на совещании в правительстве КЧР.

По мнению вице-премьера КЧР Евгения Полякова, в этой части очевидна привлекательность малой авиации, походящей для поисково-спасательных операций, развития авиационного спорта, применения в туристической отрасли.

"В качестве территории, подходящей для взлетной площадки воздушных судов малой авиации, предложен земельный участок близ региональной столицы", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется выделить дополнительные территории вблизи туристических кластеров.

По итогам совещания было решено разработать концепцию развития малой авиации в Карачаево-Черкесии.