"Рост очевиден. Для сравнения: в позапрошлом году число посетителей составило 805 тыс. 385 человек", — говорится в информации пресс-службы.

По сведениям ГМЗ, музей в прошлом году вышел на докоронавирусный уровень посещений. "К примеру, во время подъема эпидемии в 2020 году на наших объектах побывали лишь 500 тыс. человек", — сообщили в музее.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что рекорд посещаемости устоял. "Он был установлен в 2016 году, когда количество посетителей у нас достигло 1 млн 233 тыс. 500 человек", — уточнили в музее.

По словам сотрудников ГМЗ, популярностью у новгородцев и туристов обычно пользуются Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы" и Владычная (Грановитая) палата в Кремле. Наиболее активны посетители в июле, августе и сентябре.

Согласно сведениям ГМЗ, на балансе этого крупнейшего в регионе музея находится более 100 памятников архитектуры.

В фондах ГМЗ хранятся около 1 млн предметов старины, в том числе — богатые коллекции нумизматики и древнерусской живописи, декоративно-прикладного и ювелирного искусства, рукописных и старопечатных книг.

Музей располагает эталонной археологической коллекцией, особое место в которой занимают уникальные берестяные грамоты.