В декабре минувшего года авиакомпания перевезла 561,794 тыс. пассажиров, что на 1,2% превысило показатель декабря 2021 года.

Как сообщалось, Минтранс РФ прогнозировал пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году в объеме 94-96 млн человек, тогда как в 2021 году российские авиакомпании перевезли 111 млн пассажиров. То есть сокращение предполагалось в районе 13-15%.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из европейских Airbus.