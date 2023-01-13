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"Назначение Александра Мусихина не повлияет на политику и стратегию развития компании. В 2023 году "Интурист" продолжит заниматься традиционными для себя направлениями туризма: сосредоточит усилия на обслуживании восстанавливающихся въездных турпотоков, развитии проектов экскурсионного туризма в российских регионах и увеличении туроператорских объемов по таким популярным массовым направлениям, как Краснодарский край, Крым, курорты Кавказских минеральных вод, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург и др.", — сообщили в пресс-службе.

Александр Мусихин родился 21 марта 1973 года в Свердловске. Карьеру в туризме начал в 1997 году в качестве регионального представителя крупного испанского туроператора. Прошел путь от менеджера по продажам до руководителя департамента. В 2004 году занял должность директора по туризму туристического холдинга "Ривьера", который в 2008 году вошел в группу компаний "Интурист". С 2008 по 2022 год занимал должность главы отделения компании в Санкт-Петербурге.

"Мусихин занимает должность председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма Союза "Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата", является председателем экспертного совета при комиссии по туриндустрии Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ведет активную работу по подготовке кадров для отрасли. Его деятельность отмечена наградами и благодарностями от органов государственной власти и бизнес-объединений", — добавили в пресс-службе.

В компании сообщили, что Виктор Тополкараев не уходит из компании и сосредоточится на перспективных проектах в гостиничном девелопменте и развитии ИТ-технологий в туризме.

"Назначение является абсолютно логичным продолжением традиций "Интуриста", поскольку на протяжении 15 лет Александр занимал одну из руководящих должностей в компании. Огромный опыт, накопленный во время работы на ведущем туристическом рынке, каковым является Санкт-Петербург, позволит применить полученную экспертизу для развития туристических продуктов в самых быстрорастущих и еще только начинающих развиваться с туристической точки зрения российских регионах", — прокомментировал Тополкараев смену руководителя "Интуриста".