На вылет было обслужено 6,478 млн человек, на прилет — 6,533 млн человек.

Как сообщалось, за 2021 год в аэропорту было обслужено 11,1 млн пассажиров, это был рекордный показатель за всю историю его работы. Таким образом, в истекшем году показатель вырос еще на 17%.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По данным Минтранса Краснодарского края, в целом за 2022 год пассажиропоток аэропортов региона снизился почти на 32% относительно уровня прошлого года, составив 13,73 млн человек.