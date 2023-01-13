"Новогоднюю поездку в Поморье выбрали туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Вологодской, Ярославской, Кировской, Мурманской областей, Республик Карелия и Коми. Также в путешествие на Север отправились жители городов Геленджик, Новый Уренгой, Благовещенск, Хабаровск, Курск, Пермь", — говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью у путешественников пользовался музей-заповедник "Малые Корелы": за первые восемь дней 2023 года его посетили 18,5 тыс. человек. Со 2 по 8 января там проводилась традиционная программа "Веселое Новогодие", работал дом Деда Мороза и творческие мастерские, а 7 января состоялся праздник "Рождество Христово".

В культурно-ландшафтном парке "Голубино" в Пинежском районе отдохнули 1 тыс. 464 человека, им предлагали покататься на снегоходе или болотоходе, заглянуть в мир пещер и попробовать семужьей ухи. "Также туристы ехали в пинежские деревни — родную деревню Федора Абрамова Верколу, где можно было посетить музей писателя и прогуляться по улицам с интерактивной экскурсией, и на родину Иоанна Кронштадтского в село Сура", — отметили в ведомстве.

В Вельском районе туристы активно посещали экспозиции и новогодние программы Вельского краеведческого музея и Вельской библиотеки имени Орлова, катались с горок в туристических комплексах и ездили с экскурсиями в деревни Пежма и Заручьевская.

Более 900 путешественников побывали в Кенозерском национальном парке, где они отправлялись на снегоходах к жемчужине деревянного зодчества — Порженскому погосту, знакомились с животными ЭКО-фермы "Мезенка", катались на санях и наслаждались красотами "Северного экватора".

Около тысячи экскурсантов принял Каргополь. Особой популярностью там пользовались выставки и экспозиции в Каргопольском музее, эко-парк "Медвежий край", музеи лыж и ретро-автомобилей, обзорные экскурсии по Каргополю и загородные экскурсии в Саунино и Ошевенск. Также в праздники гости смогли посетить первый в России музей обрядового печенья "Музей Тетерки", открывшийся в конце декабря.

На Соловках местом празднования стал Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника. 3 и 4 января здесь все желающие смогли прогуляться по волшебному лесу и встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также посмотреть театрализованную игровую программу для детей.

Котласский район принял более 4,4 тысяч туристов. Гостей привлекал Сольвычегодск, которому в 2023 году присвоен статус столицы "Серебряного ожерелья России". Сам Котлас стал точкой межрегионального маршрута — порядка 700 туристов познакомились с городом, а затем отправились на родину Деда Мороза в Великий Устюг Вологодской области.

Резиденцию Зимы в селе Яренск Ленского района посетили более тысячи человек. Посетители смотрели театрализованное представление "В гости к Матушке Зиме", принимали участие в игровых программах со сказочными героями и мастер-классах по созданию рождественских сувениров.

При этом в новогодние праздники в гостиницах региона были размещены порядка 20 тыс. туристов, добавили в ведомстве.