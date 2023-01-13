"В настоящее время у нас открыты три турмаршрута, которые начинаются на музейных объектах, но затем выходят в Калининград и представляют свои темы. Это экскурсии "Город у реки", "Путь к маяку" и "Виват, Петр!", которые пользуются большой популярностью у наших гостей. И потому музей решил расширить сеть своих туристических маршрутов. В течение годы будет запущено сразу пять экскурсий-маршрутов", — сказала Говорова.

По ее словам, экскурсоводы музея расскажут гостям об истории и географии Калининградской области, природе Балтики, позволят заглянуть вглубь эпох, полюбоваться регионом с воды и суши, узнать больше о Петровских реформах. С учетом специфики Калининграда часть маршрутов будет проходить по воде. Это будут экскурсии "Край рек, озер и заливов" и "Мосты Калининграда. Прошлое, настоящее, будущее".

Кроме того, туристам предложат и автобусные экскурсии "По берегам Самбии" и "Янтарное море", а также пешеходный кольцевой маршрут "Над Новою Преголей, где Пётр ступал!".

"Некоторые маршруты будут проходить через новый музейный объект бастион "Литва", расположенный на берегу реки Преголи. Старинное крепостное сооружение было передано музею лишь осенью прошлого года и является для туристов, да и большинства жителей региона terra incognita, а потому притягивает своей загадочностью", — добавила пресс-секретарь.

По словам Говоровой, музей разрабатывает данные маршруты в содружестве с региональными туроператорами, которые будут также представлять их в своих программах.

"Это взаимодействие поможет гостям Калининградской области узнать о ней самое интересное и познавательное, провести в регионе хорошие и незабываемые дни", — добавила пресс-секретарь.