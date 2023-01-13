Самолет серии 737-8 MAX крупнейшей авиакомпании КНР China Southern Airlines в пятницу провел первый полет с марта 2019 года, когда эксплуатация лайнеров была приостановлена после двух авиакатастроф, сообщает агентство Bloomberg.

По данным FlightRadar24, полет из Гуанчжоу в Чжэнчжоу самолета, полученного авиакомпанией от Boeing в 2017 году, занял около 2,5 часов.

Другие китайские авиаперевозчики пока не вернулись к использованию этих самолетов.

Китай стал первой страной, приостановившей эксплуатацию лайнеров 737 MAX в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Индонезии и Эфиопии, случившихся за полгода. С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась более чем в 190 странах, включая США, Австралию, Канаду и 31 европейское государство.