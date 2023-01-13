"В этом году ипподром впервые станет площадкой сразу двух значимых всероссийских событий. На его базе состоятся большой финал 2022 года и первый этап 2023 года по русским тройкам", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Кострому приеду сильнейшие тройки из Архангельской, Владимирской, Вологодской и Костромской областей.

"Чемпионат по русским тройкам проводится по системе двоеборья. В фигурной езде участники должны заработать наибольшее количество баллов, демонстрируя выездку лошадей и умение ими управлять при выполнении обязательной программы. Во втором виде испытаний необходимо показать наилучшую резвость в заезде по кругу на 1200 метров", — отмечается в пресс-релизе.

Вход на соревнования будет свободным. Гостей ожидает конный парад, показательное выступление учащихся спортшколы, развлекательная программа.