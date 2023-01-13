"Количество туристов и экскурсантов, посетивших Петербург за девять дней новогодних каникул, превысило миллион человек. В прошлом году за эти дни в Северной столице побывали 914 тыс. путешественников", — говорится в сообщении.

По данным комитета, с 30 декабря по 8 января аэропорт "Пулково" обслужил 578 тыс. пассажиров. Максимальное количество рейсов (458) было выполнено 30 декабря. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара, Новосибирск, Минеральные Воды и Архангельск. Из зарубежных направлений – Минск, Ташкент, Стамбул, Ереван, Душанбе, Ош.

За весь 2022 год число туристов в городе превысило 8 млн человек, это на 33% больше, чем годом ранее.