Соревнования начнутся в 12:00 мск 14 января в Центральном парке Владимира.

В программе: заезды на финских санях и ватрушках, гонки на надувных лошадях, забеги в гигантских кедах, метание валенка и перетягивание каната. Также будет открыта полоса препятствий с элементами зимних видов спорта, говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке будет организовано музыкальное сопровождение с исполнением песен и танцев.

Старый Новый год, Новый год по старому летоисчислению, празднуют в России в ночь на 14 января.