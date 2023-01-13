"Средства размещения были загружены на 65%. Загородные отели, базы отдыха, горнолыжные комплексы были заняты на 90-100%. Традиционно большая часть туристов зимой — это организованные группы детей со всего Урала", — цитируются в сообщении слова директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой.

Всего регион в данный период приехали 303 тыс. туристов. Из них 100 тыс. посетили 12 свердловских горнолыжных комплексов. В топе — "Гора Белая", где отдохнули свыше 57 тыс. любителей активного отдыха. Кроме того, 28 тыс. человек посетили термальные объекты региона.

Особое внимание путешественники уделили "Императорскому маршруту" и национальному "Демидовскому маршруту". Речь идет о туристах из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Калининграда, Владивостока, Пятигорска, а также из Армении. Около 8 тыс. гостей осмотрели туробъекты Каменска-Уральского. Среди них — туристы из Ярославля, Томска, Якутии, Новосибирска, а также из Германии и Эстонии.

В числе самых популярных мест культурно-познавательного отдыха оказались екатеринбургский "Ельцин Центр" — более 35 тыс. человек, музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме — 10 тыс. человек, Свердловский областной краеведческий музей — свыше 6,5 тыс. туристов, а также Невьянский государственный историко-архитектурный музей — 5,6 тыс. приезжих.

Среди природных объектов были востребованы природные парки "Бажовские места", "Оленьи ручьи", заповедник "Денежкин камень", природно-минералогический заказник "Режевской", Висимский биосферный заповедник.