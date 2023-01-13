"В прошлом году жители Подмосковья оформили свыше 347 тысяч "Пушкинских карт", по ним было продано более 264 тыс. билетов. Молодые люди чаще всего используют карты для покупки билетов на спектакли, концерты, в кино и музеи. Так за новогодние праздники жителями региона было приобретено свыше 27 тыс. билетов по "Пушкинской карте", из которых почти 22 тыс. — билетов в кино", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Как отметили в ведомстве, к программе в регионе уже подключились 348 организаций культуры, в том числе 28 театров, 58 музеев, 159 ДК, 34 кинотеатра, 17 библиотек.

Подмосковье входит в число лучших регионов России по реализации программы "Пушкинская карта". Целевой аудиторией проекта являются учащиеся старших классов школ, колледжей и техникумов.