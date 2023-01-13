Согласно оперативным данным, землетрясение магнитудой 3.9, энергетическим классом 11.1 было зарегистрировано в 16:08 (11:08 мск) в 26 км от села Онгурен.

По информации сейсмологов, в Онгурене ощущалось 3 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль.

Усиление сейсмической активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5.5.