"За весь прошлый год Северную столицу посетили свыше 8 млн туристов, в основном – из регионов России. Путешественников из других стран было около 340 тыс. человек", — следует из данных "Турбарометра Санкт-Петербурга", аналитического исследования в рамках пилотного проекта городского комитета по развитию туризма, Аналитического центра при правительстве и Росстата.

Как показало исследование, вклад туристской отрасли в экономику города в 2022 году составил 366 млрд руб., что на 57% больше, чем в 2021-м.

"Этого удалось достичь благодаря существенному росту количества гостей города и увеличению среднего чека, в том числе за счет большей продолжительности пребывания и повышения интереса к новым точкам притяжения", — отмечают эксперты "Турбарометра".

По его данным, примерно две трети россиян, приезжающих к Санкт-Петербург, – это люди в возрасте от 18 до 44 лет. Доля путешественников до 34 лет составляет 38% турпотока. Больше половины турпотока составляют семейные туристы с детьми.

В исследовании отмечается, что 86% туристов формируют свои путешествия самостоятельно, пользуясь сервисами бронирования билетов и жилья. Вместе с тем в последнее время увеличилось количество поездок с помощью турфирм, а также корпоративных туров, организованных работодателями.