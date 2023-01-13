Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию министерства, обсуждения были проведены на встрече заместителя министра цифрового развития и транспорта Рахмана Гумбатова и вице-президента Wizz Air Йожефа Тормана.

"В частности, состоялся обмен мнениями относительно возможности увеличения числа авиарейсов Wizz Air в Баку и региональные аэропорты Азербайджана. Руководство компании выразила заинтересованность в увеличении рейсов в Азербайджан, как в столицу так в регионы страны", — подчеркивается в сообщении.