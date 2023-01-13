В аналогичный период год назад услугами аэропорта Екатеринбурга воспользовались 178,3 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток в эти праздники вырос по сравнению с предыдущими на 7,7%.

Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 30 декабря. В последний рабочий день года на рейсах из Кольцово было обслужено 20,126 тыс. пассажиров, российскими и зарубежными авиакомпаниями было выполнено 155 пассажирских рейсов на прилет и на вылет.

"Показатель суточного пассажиропотока стал рекордным в истории аэропорта в зимний период", — говорится в сообщении.

Тройку самых популярных отечественных направлений составили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Самыми востребованными международными маршрутами стали Анталья, Дубай, Стамбул, Ереван, Гоа, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Пхукет и Шарджа.

В новогодние каникулы пассажирам аэропорта Екатеринбурга были доступны 75 внутрироссийских и зарубежных направлений полетов, включая курорты Турции, Египта, ОАЭ, Индии, Таиланда. Рейсы из Кольцово выполняли 32 авиакомпании, в том числе 12 — иностранных.

Аэропорт "Кольцово" управляется УК "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок.